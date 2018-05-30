Генпрокуратура начала проверку из-за возможного закрытия аэропорта Саратова

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Генеральная прокуратура России начала проверку в связи с возможным закрытием аэропорта в Саратове.
Генпрокуратура начала проверку из-за возможного закрытия аэропорта Саратова
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«По поручению Генеральной прокуратуры России Южная транспортная прокуратура проводит проверку исполнения федерального законодательства в связи с возможным прекращением деятельности аэропорта Саратов (Центральный)», — приводит ТАСС сообщение Генпрокуратуры.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка действиям авиакомпании «Саратовские авиалинии», которая является оператором аэропорта.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров «Саратовских авиалиний».

30 мая Минтранс заявил об аннулировании сертификата эксплуатанта «Саратовских авиалиний».

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