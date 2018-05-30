Пожарный поезд направили для тушения склада в Москве
Пожарный поезд направлен на юго-восток Москвы для тушения склада с макулатурой.
- © Агентство городских новостей «Москва»
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС Москвы.
«Пожарный поезд следует», — сказали в ведомстве.
Ранее в гостинице «Измайлово» в Москве произошёл пожар.
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