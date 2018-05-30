Пожарный поезд направили для тушения склада в Москве

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Пожарный поезд направлен на юго-восток Москвы для тушения склада с макулатурой.
Пожарный поезд направили для тушения склада в Москве
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС Москвы.

«Пожарный поезд следует», — сказали в ведомстве.

Ранее в гостинице «Измайлово» в Москве произошёл пожар.

20 мая в квартире в жилом доме на северо-востоке Москвы произошёл пожар, спасены 23 человека.

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