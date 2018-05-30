Пожарный поезд направили для тушения склада в Москве

Пожарный поезд направлен на юго-восток Москвы для тушения склада с макулатурой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС Москвы.

«Пожарный поезд следует», — сказали в ведомстве.

Ранее в гостинице «Измайлово» в Москве произошёл пожар.

20 мая в квартире в жилом доме на северо-востоке Москвы произошёл пожар, спасены 23 человека.