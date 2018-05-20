При тушении пожара в жилом доме в Москве спасены 23 человека

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В квартире в жилом доме на северо-востоке Москвы произошёл пожар, спасены 23 человека. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России по столице.

«Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в квартире по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 40А на площади 35 кв.м. Спасены с вышележащих этажей 23 человека. К сожалению есть пострадавший», — говорится в сообщении в Twitter.

При этом, по данным источника ТАСС в экстренных службах, в результате пожара есть погибший.

Ранее стало известно, что при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы сотрудники МЧС спасли пятерых человек. 

5 мая progorod43.ru передавало, что в Кировской области прохожие спасли двух женщин при пожаре. 

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