Пожар в гостинице «Измайлово» в Москве потушен

Пожар в гостинице «Измайлово» в Москве ликвидирован, заявили в пресс-службе МЧС России по столице.

«Пожар ликвидирован», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

22 мая стало известно, что в корпусе «Альфа» гостиницы «Измайлово» произошло возгорание. Позднее, как заявили в МЧС, пожарные локализовали возгорание.

В октябре 2017 года «ПолитЭксперт» передавал, что в подмосковных Мытищах произошёл пожар в мебельном цехе.