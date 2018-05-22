Пожар в гостинице «Измайлово» в Москве потушен

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Пожар в гостинице «Измайлово» в Москве ликвидирован, заявили в пресс-службе МЧС России по столице.
Пожар в гостинице «Измайлово» в Москве потушен
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«Пожар ликвидирован», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

22 мая стало известно, что в корпусе «Альфа» гостиницы «Измайлово» произошло возгорание. Позднее, как заявили в МЧС, пожарные локализовали возгорание

В октябре 2017 года «ПолитЭксперт» передавал, что в подмосковных Мытищах произошёл пожар в мебельном цехе.

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