В МЧС сообщили о локализации возгорания в гостинице «Измайлово» в Москве
Пожарным удалось локализовать возгорание в гостинице «Измайлово» в Москве, сообщили в городском управлении МЧС.
«Возгорание локализовано», — рассказали агентству.
Отмечается, что возгорание произошло в сауне корпуса «Альфа».
Ранее сообщилось, что в корпусе «Альфа» гостиницы «Измайлово» в Москве произошло возгорание.
Также URA.RU передавало, что в Перми в одном из корпусов АО «Редуктор-ПМ» холдинга «Вертолёты России» произошёл пожар.
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