В МЧС сообщили о локализации возгорания в гостинице «Измайлово» в Москве

Пожарным удалось локализовать возгорание в гостинице «Измайлово» в Москве, сообщили в городском управлении МЧС.

«Возгорание локализовано», — рассказали агентству.

Отмечается, что возгорание произошло в сауне корпуса «Альфа».

Ранее сообщилось, что в корпусе «Альфа» гостиницы «Измайлово» в Москве произошло возгорание.

Также URA.RU передавало, что в Перми в одном из корпусов АО «Редуктор-ПМ» холдинга «Вертолёты России» произошёл пожар.