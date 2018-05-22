Источник: гостиница «Измайлово» горит на востоке Москвы

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СМИ сообщают, что в корпусе «Альфа» гостиницы «Измайлово» в Москве произошло возгорание.
Источник: гостиница «Измайлово» горит на востоке Москвы

«Горит корпус «Альфа» гостиницы «Измайлово», — заявил ТАСС источник в экстренных службах города.

Собеседник уточнил, что пожарные присвоили возгоранию в гостинице второй ранг сложности из пяти возможных.

Ранее URA.RU передавало, что в ЯНАО следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырёх человек при пожаре.

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