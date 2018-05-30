Суд дал Серебренникову время до 19 июля ознакомиться с делом «Седьмой студии»
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Ходатайство следствия об ознакомлении с материалами уголовного дела удовлетворить частично», — огласила решение судья.
Ранее Следственный комитет просил ограчить срок ознакомления до 29 июня.
Серебренников обвиняется в хищении средств, которые были выделены в 2011—2014 годах на проект «Платформа». В августе 2017 года его поместили под домашний арест.
18 апреля суд на три месяца продлил ему меру пресечения.