Суд дал Серебренникову время до 19 июля ознакомиться с делом «Седьмой студии»

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Басманный суд Москвы дал режиссёру Кириллу Серебренникову время до 19 июля для ознакомления с делом о мошенничестве в «Седьмой студии».
Суд дал Серебренникову время до 19 июля ознакомиться с делом «Седьмой студии»
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство следствия об ознакомлении с материалами уголовного дела удовлетворить частично», — огласила решение судья.

Ранее Следственный комитет просил ограчить срок ознакомления до 29 июня.

Серебренников обвиняется в хищении средств, которые были выделены в 2011—2014 годах на проект «Платформа». В августе 2017 года его поместили под домашний арест.

18 апреля суд на три месяца продлил ему меру пресечения.

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