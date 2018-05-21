Мосгорсуд признал законным продление меры пресечения режиссёру Серебренникову
Мосгорсуд признал законным продление меры пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову, а также ещё трём фигурантам по делу о хищениях.
- © Агентство городских новостей «Москва»
Об этом сообщает РИА Новости.
18 апреля Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову.
Его обвиняют в хищении средств, которые были выделены в 2011—2014 годах на проект «Платформа». В конце августа 2017 года Серебренникова поместили под домашний арест.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube