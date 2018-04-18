Суд продлил домашний арест Серебренникову
Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову.
- © Агентство городских новостей «Москва» / Кардашов Антон
«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении Серебренникова меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 июля 2018 года», — приводит РИА Новости слова судьи Артура Карпова.
Ранее представители Министерства культуры попросили суд продлить меру пресечения Серебренникову.
21 февраля суд также оставил под арестом режиссёра.
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