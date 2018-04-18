Суд продлил домашний арест Серебренникову

Короткая ссылка
Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову.
Суд продлил домашний арест Серебренникову
  • © Агентство городских новостей «Москва» / Кардашов Антон

«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить в отношении Серебренникова меру пресечения в виде домашнего ареста до 19 июля 2018 года», — приводит РИА Новости слова судьи Артура Карпова.

Ранее представители Министерства культуры попросили суд продлить меру пресечения Серебренникову.

21 февраля суд также оставил под арестом режиссёра. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных