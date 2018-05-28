СК попросил ограничить срок ознакомления Серебренникова с материалами дела

Следствие просит Басманный суд Москвы ограничить режиссёра Кирилла Серебренникова в ознакомлении с материалами дела. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царёва.

«В суд поступило ходатайство следствия об ограничении срока ознакомления с материалами дела до 29 июня», — цитирует её РИА Новости.

Как отмечается, ходатайства об ограничении сроков ознакомления с материалами дела также поданы в отношении других фигурантов дела «Седьмой студии».

18 апреля Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста Кириллу Серебренникову.

Режиссёра обвиняют в хищении средств, которые были выделены в 2011—2014 годах на проект «Платформа». В конце августа 2017 года Серебренникова поместили под домашний арест.







