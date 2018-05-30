СК проводит проверку по факту гибели троих детей под Саратовом

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Следователи организовали проверку по факту обнаружения тел троих детей после возгорания в частном домовладении в городе Ртищево Саратовской области. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
СК проводит проверку по факту гибели троих детей под Саратовом
  • © Следственный Комитет Российской Федерации

Сообщение о возгорании поступило утром 30 мая.

«После тушения огня в жилом помещении обнаружены тела троих детей — мальчиков пяти, восьми и десяти лет», — говорится в пресс-релизе СК.

На место происшествия выехали замруководителя следственного управления, а также наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты для установления всех обстоятельств произошедшего. 

В ходе проверки будут установлены причины пожара и местонахождение взрослых в момент ЧП.

Ранее URA.RU передавало, что в результате взрыва газа в жилом доме в Перми пострадали четыре человека.

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