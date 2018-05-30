СК проводит проверку по факту гибели троих детей под Саратовом
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Сообщение о возгорании поступило утром 30 мая.
«После тушения огня в жилом помещении обнаружены тела троих детей — мальчиков пяти, восьми и десяти лет», — говорится в пресс-релизе СК.
На место происшествия выехали замруководителя следственного управления, а также наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты для установления всех обстоятельств произошедшего.
В ходе проверки будут установлены причины пожара и местонахождение взрослых в момент ЧП.
Ранее URA.RU передавало, что в результате взрыва газа в жилом доме в Перми пострадали четыре человека.