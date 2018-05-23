При взрыве газа в жилом доме в Перми пострадали четыре человека

В результате взрыва газа в жилом доме в Индустриальном районе Перми пострадали четыре человека, они госпитализированы. Об этом заявил глава района Александр Иванов.

По его словам, всех жильцов на время разместят в манёвренном фонде, передаёт URA.RU.

Он отметил, что один из пострадавших доставлен в городскую больницу №21, ещё трое — в медсанчасти. Состояние одной из пострадавших оценивается как тяжёлое.

При взрыве также пострадала кошка. Спасатели оказали ей помощь с использованием кислородной маски.

Ранее источник сообщил, что при взрыве газа в Перми могли пострадать от четырёх до восьми человек.

В январе издание «ВашГород.ру» передавало, что при взрыве газа в доме в Новосибирской области погиб один человек.