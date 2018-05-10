Три человека погибли в результате пожара в Иркутской области
Об этом сообщает Следственный комитет региона.
«В селе Александровск Аларского района произошёл пожар в жилом доме № 23... В процессе ликвидации пожара, в результате которого строение сгорело полностью, в доме спасатели обнаружили тела двух женщин 1947 и 1967 годов рождения, а также хозяина жилища 1953 года рождения», — указывается в заявлении.
Предполагается, что накануне происшествия данная компания распивала спиртные напитки.
По факту инцидента проходит доследственная проверка.
Ранее URA.RU сообщало, что трое детей погибли при пожаре в селе Благовещенском Свердловской области.