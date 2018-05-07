В Саратовской области проведут проверку после гибели женщины с младенцем при пожаре
В субботу, 5 мая, произошло возгорание в частном доме в одном из сёл Базарно‐Карабулакского района.
Сосед вытащил из строения шестилетнюю девочку, а также обратился в экстренные службы.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверочные мероприятия, чтобы установить причины и обстоятельства пожара. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало, что трое детей погибли при пожаре в селе Благовещенском Свердловской области.