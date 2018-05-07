В Саратовской области проведут проверку после гибели женщины с младенцем при пожаре

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В Саратовской области проведут доследственную проверку после гибели 33-летней женщины с ребёнком при пожаре, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт регионального СК России.

В субботу, 5 мая, произошло возгорание в частном доме в одном из сёл Базарно‐Карабулакского района.

Сосед вытащил из строения шестилетнюю девочку, а также обратился в экстренные службы.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверочные мероприятия, чтобы установить причины и обстоятельства пожара. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что трое детей погибли при пожаре в селе Благовещенском Свердловской области.

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