Два человека погибли в результате пожара в Саратовской области

Женщина и ребёнок погибли пр пожаре в жилом доме в Саратовской области.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на МЧС.

Отмечается, что возгорание произошло в частном жилом доме в селе Алексеевка поздно вечером.

Уточняется, что площадь пожара составила 100 квадратных метров. Возгорание уже ликвидировано.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее URA.RU передавало, что трое детей погибли при пожаре на Урале.