Два человека погибли в результате пожара в Саратовской области
Женщина и ребёнок погибли пр пожаре в жилом доме в Саратовской области.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на МЧС.
Отмечается, что возгорание произошло в частном жилом доме в селе Алексеевка поздно вечером.
Уточняется, что площадь пожара составила 100 квадратных метров. Возгорание уже ликвидировано.
Причины происшествия устанавливаются.
Ранее URA.RU передавало, что трое детей погибли при пожаре на Урале.
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