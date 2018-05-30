Власти Москвы рассказали о планах по строительству и реконструкции детских садов и школ

В Москве построят и реконструируют дополнительные учреждения образования, сообщает «Утро.ру» со ссылкой на заместителя мэра Марата Хуснуллина. Планируется возвести и преобразовать семь школ и восемь детсадов.

«Сегодня присоединённые территории развиваются комплексно: то есть рядом с новыми жилыми корпусами появляются парки, общественные пространства, рабочие места, а также объекты социальной инфраструктуры», — отметил чиновник.

По его словам, приоритетными являются недавно построенные спальные районы города.

Например, в ближайшие два года в новых округах должны быть завершены работы по реконструкции существующих и строительству новых 15 объектов образования.

«До конца 2019 года предполагается подготовить к приёму детей семь школ и восемь детских садов», — пояснил Хуснуллин.

Как сообщает интернет-газета «Дни.ру», самыми масштабными проектами он назвал строящуюся школу в поселении Сосенское на 1,1 тыс. мест и реконструируемое учебное заведение с новой пристройкой в деревне Яковлевское на 900 мест.

Ранее стало известно, что архитекторам могут предложить поучаствовать в разработке проектов благоустройства Москвы.