Задержаны подозреваемые в краже костюмов у коллектива Киркорова

Короткая ссылка
Задержаны подозреваемые в краже костюмов у коллектива российского певца Филиппа Киркорова в городе Павлове Нижегородской области. Об этом сообщает телеканал «360».

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь артиста Ольга Алексеева.

По её словам, «все костюмы в целости и сохранности».

В пресс-службе ГУ МВД России по региону заявили, что злоумышленниками оказались двое подростков 13 и 15 лет.

Заведено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее в полиции прокомментировали сообщения о краже концертных костюмов у коллектива Киркорова.

В апреле URA.RU сообщало, что у жительницы Салехарда украли швейцарские часы за 900 тыс. рублей в петербургском аэропорту Пулково.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Происшествия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить