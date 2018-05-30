Задержаны подозреваемые в краже костюмов у коллектива Киркорова
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь артиста Ольга Алексеева.
По её словам, «все костюмы в целости и сохранности».
В пресс-службе ГУ МВД России по региону заявили, что злоумышленниками оказались двое подростков 13 и 15 лет.
Заведено уголовное дело по статье «Кража».
Ранее в полиции прокомментировали сообщения о краже концертных костюмов у коллектива Киркорова.
В апреле URA.RU сообщало, что у жительницы Салехарда украли швейцарские часы за 900 тыс. рублей в петербургском аэропорту Пулково.