В МВД прокомментировали сообщения о краже концертных костюмов у коллектива Киркорова

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В полиции прокомментировали сообщения о краже концертных костюмов у коллектива Филиппа Киркорова в городе Павлово, передаёт телеканал «360».

Как заявили в отделе УМВД «Павловский», по предварительной версии, фуры со всем оборудованием были оставлены на территории физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором должно было состояться выступление.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Заявление о краже в отдел УМВД подал директор ФОК.

Ранее пресс-секретарь Киркорова Ольга Алексеева рассказала Пятому каналу о краже сценических костюмов у его коллектива.

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