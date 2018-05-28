В МВД прокомментировали сообщения о краже концертных костюмов у коллектива Киркорова

В полиции прокомментировали сообщения о краже концертных костюмов у коллектива Филиппа Киркорова в городе Павлово, передаёт телеканал «360».

Как заявили в отделе УМВД «Павловский», по предварительной версии, фуры со всем оборудованием были оставлены на территории физкультурно-оздоровительного комплекса, в котором должно было состояться выступление.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Заявление о краже в отдел УМВД подал директор ФОК.

Ранее пресс-секретарь Киркорова Ольга Алексеева рассказала Пятому каналу о краже сценических костюмов у его коллектива.