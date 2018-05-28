Пресс-секретарь Киркорова рассказала о краже сценических костюмов у его коллектива
«Это произошло вчера. Прибыли фуры, чтобы сотрудники коллектива могли сделать монтаж декораций. Они находились на площадке рядом с залом и были вскрыты неизвестными», — заявила Ольга Алексеева.
По её словам, пропали восемь концертных костюмов участниц коллектива. Стоимость украденного оценивается в $11 тыс.
Как добавила представитель Киркорова, соответствующее заявление уже написано.
Ранее URA.RU сообщало, что у жительницы Салехарда украли швейцарские часы за 900 тыс. рублей в петербургском аэропорту Пулково.