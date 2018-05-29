Моор рассказал о своих задачах на посту врио губернатора Тюменской области

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Назначенный врио губернатора Тюменской области Александр Моор рассказал о своих задачах на новом посту.
Моор рассказал о своих задачах на посту врио губернатора Тюменской области
  • © РИА Новости

«Давайте так будем говорить, я назначен врио губернатора и на период до выборов моя задача – это сохранение преемственности, продолжение реализации всех проектов, которые в Тюменской области идут, и сохранение команды. Сегодня в Тюменской области одна из лучших региональных команд. Сейчас все работает, механизм налажен, нужно просто подхватить управление и продолжить движение вперед. Вот все основные задачи, которые есть на этот период времени», — заявил Моор в разговоре с kp.ru.

29 мая стало известно, что президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Тюменской области мэра Тюмени Александра Моора.

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