Малобродский вновь госпитализирован
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«Прошу отложить заседание в связи с тем, что сегодня Малобродский был госпитализирован в кардиологический центр им. Мясникова», — сказала адвокат Ксения Карпинская.
29 мая суд рассматривает ходатайство следствия об ограничении Малобродского в ознакомлении с материалами дела.
14 мая следствие отпустило Малобродского, ранее находившегося в СИЗО, под подписку о невыезде.
В начале мая экс-директору театра, обвиняемому в хищении бюджетных средств, стало плохо во время судебного заседания, ему вызвали скорую.