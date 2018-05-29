Малобродский вновь госпитализирован

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Бывший гендиректор «Гоголь-центра», фигурант дела «Седьмой студии» Алексей Малобродский снова госпитализирован, передаёт ТАСС из Басманного суда Москвы.
Малобродский вновь госпитализирован
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Прошу отложить заседание в связи с тем, что сегодня Малобродский был госпитализирован в кардиологический центр им. Мясникова», — сказала адвокат Ксения Карпинская.

29 мая суд рассматривает ходатайство следствия об ограничении Малобродского в ознакомлении с материалами дела.

14 мая следствие отпустило Малобродского, ранее находившегося в СИЗО, под подписку о невыезде.  

В начале мая экс-директору театра, обвиняемому в хищении бюджетных средств, стало плохо во время судебного заседания, ему вызвали скорую.

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