Малобродский вновь госпитализирован

Бывший гендиректор «Гоголь-центра», фигурант дела «Седьмой студии» Алексей Малобродский снова госпитализирован, передаёт ТАСС из Басманного суда Москвы.

«Прошу отложить заседание в связи с тем, что сегодня Малобродский был госпитализирован в кардиологический центр им. Мясникова», — сказала адвокат Ксения Карпинская.

29 мая суд рассматривает ходатайство следствия об ограничении Малобродского в ознакомлении с материалами дела.

14 мая следствие отпустило Малобродского, ранее находившегося в СИЗО, под подписку о невыезде.

В начале мая экс-директору театра, обвиняемому в хищении бюджетных средств, стало плохо во время судебного заседания, ему вызвали скорую.