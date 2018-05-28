В поликлиниках Москвы заработали школы профилактики инфарктов и инсультов

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В московских поликлиниках заработали школы профилактики инфарктов и инсультов, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Пациентам рассказывают о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, их последствиях, методах ранней диагностики и профилактики осложнений.

«Количество инсультов у москвичей за последние четыре года снизилось на 20%. Профилактика — это реальный и самый эффективный путь к предотвращению сосудистых катастроф, таких как инсульт и инфаркт», — заявил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По его словам, школы профилактики в поликлиниках играют не менее важную роль, чем сами сосудистые центры.

Ранее НСН сообщала, что в Москве создали службу медицинского патронажа.

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