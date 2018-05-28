Эксперт прокомментировал отставку главы Якутии

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв прокомментировал в беседе с RT отставку главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова.

«Якутия — единственный регион Дальневосточного федерального округа, который демонстрирует прирост населения. Я думаю, что если провести перепись, то количество жителей уже перевалит за миллион. Демографическая ситуация говорит сама за себя. С точки зрения показателей социально-экономического развития Якутия тоже выглядит достойно. В своём коридоре возможностей Борисов сделал всё необходимое как лоббист интересов территории и драйвер её развития», — отметил Калачёв.

Кроме того, эксперт добавил, что в республике достаточно «богатая политическая палитра».

Ранее глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов заявил, что уходит в отставку. Он также поблагодарил народ Якутии, президента России Владимира Путина и органы власти республики за доверие, поддержку и сотрудничество.

