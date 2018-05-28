В ФСБ оценили возможность проникновения украинских диверсантов в Крым

Начальник УФСБ по Крыму и Севастополю Виктор Палагин заявил, что граница с Украиной серьёзно защищена, однако теоретические риски проникновения диверсантов на полуостров сохраняются.

«Они (риски. — RT), наверное, теоретически есть, так как Азовское море и Чёрное море мелкие, глубина максимум 1,5—2 метра у берега, и проходы эти возможны. В целом граница в настоящее время обустроена настолько серьёзно, что мышь не пролетит, если не будет где-то подкупа, коррупции либо завербованных людей», — приводит ТАСС слова Палагина.

Также Палагин заявил, что Крым получит в 2018 году новые корабли для охраны морских границ.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что Черноморский флот провёл учения по обезвреживанию подводных диверсантов.