Крым получит в 2018 году новые корабли для охраны границы

Начальник крымского управления ФСБ России Виктор Палагин заявил, что регион получит в 2018 году новые корабли для охраны морских границ.

«В этом году мы получаем значительное количество кораблей, и морской участок будет надёжно прикрыт», — приводит РИА Новости слова Палагина. В феврале сообщалось, что Соединённые Штаты наращивают военное присутствие в Чёрном море. Подробнее — в материале RT.