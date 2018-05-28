Крым получит в 2018 году новые корабли для охраны границы

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Начальник крымского управления ФСБ России Виктор Палагин заявил, что регион получит в 2018 году новые корабли для охраны морских границ.

«В этом году мы получаем значительное количество кораблей, и морской участок будет надёжно прикрыт», — приводит РИА Новости слова Палагина.

В феврале сообщалось, что Соединённые Штаты наращивают военное присутствие в Чёрном море.

Подробнее — в материале RT.

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