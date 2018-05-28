СМИ сообщили о возможном повышении НДС до 20%

Правительство обсуждает возможность повышения НДС с 18% до 20%, что может принести в бюджет около 2 трлн рублей за шесть лет.

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Отмечается, что для выполнения нового майского указа президента России Владимира Путина необходимо ещё 8 трлн рублей, а возможное повышение НДС является одним из наиболее вероятных вариантов решения.

Однако, как подчёркивает издание, этот вариант пока не окончательный.

Также может быть отменена льготная ставка НДС в 10%, которую Министерство финансов предлагало заменить пособием.

Издание указывает, что ещё около 2 трлн рублей бюджету может дать уже анонсированное премьер-министром России Дмитрием Медведевым повышение пенсионного возраста.

Остальные 4 трлн будут получены за счёт уже объявленных мер: для финансирования инфраструктуры государство займёт 3 трлн рублей, разместив ОФЗ и сформировав временный фонд внутри бюджета.

Ещё один триллион рублей принесёт реформа налогообложения нефтяной отрасли.

Собеседники газеты отметили, что некоторые решения ещё могут быть пересмотрены.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин сравнил новое правительство России с тигром, который готовится к прыжку.

8 мая Медведев, выступая в Государственной думе, подчеркнул необходимость аккуратно принимать решение о повышении пенсионного возраста.