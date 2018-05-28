В Госдуме предложили ввести сотрудников СК в состав проверяющих здания школ комиссий

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Павел Астахов
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предлагает ввести сотрудников Следственного комитета в состав комиссий, проверяющих здания школ. Соответствующее обращение (есть в распоряжении RT) депутат направил главе СК Александру Бастрыкину.

Чернышов пояснил, что перед началом учебного года спецкомиссии, в состав которых входят представители различных ведомств, проверяют здания школ на устойчивость и аварийность. И именно на заключения этих комиссий опираются родители, доверяя жизнь и здоровье своих детей.

Депутат отметил, что нередко после подобных проверок происходят обрушения зданий школ, во время которых гибнут люди.

«Чтобы избежать этого, настоятельно прошу Вас укомплектовать комиссии проверяющих сотрудниками СК и взять на контроль результаты этих проверок, проверяя за проверяющими», — следует из обращения.

Он добавил, что после очередного случая обрушения в школе в Кемеровской области следует провести внеплановые проверки во всех учреждениях образования, в частности в школах, где долго не было капитального ремонта.

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