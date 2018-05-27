СК начал проверку после крушения легкомоторного самолёта в Волгоградской области

Следователи организовали проверку по факту крушения легкомоторного самолёта в Волгоградской области, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте СК России.

«По предварительным данным, 27 мая 2018 года, примерно в 21:00, во Фроловском районе Волгоградской области потерпел крушение легкомоторный самолёт Ан-2 под управлением мужчины», — сообщили в СК. Отмечается, что пилот скончался при оказании скорой медицинской помощи. Проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку.