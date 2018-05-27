СК начал проверку после крушения легкомоторного самолёта в Волгоградской области
«По предварительным данным, 27 мая 2018 года, примерно в 21:00, во Фроловском районе Волгоградской области потерпел крушение легкомоторный самолёт Ан-2 под управлением мужчины», — сообщили в СК.
Отмечается, что пилот скончался при оказании скорой медицинской помощи.
Проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее URA.RU передавало, что в Свердловской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку.