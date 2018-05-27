На российско-украинской границе за два года изъяли 20 тысяч боеприпасов

Короткая ссылка
Российские пограничники за два последних года изъяли на границе с Украиной 20 тыс. боеприпасов и около 22 кг взрывчатых веществ. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель директора ФСБ России — глава погранслужбы генерал армии Владимир Кулишов.

Он отметил, что сохраняется угроза незаконного перемещения в России оружия и боеприпасов, которая связана со значительным количеством их незаконного обращения на Украине. 

«За два последних года на российско-украинской границе из незаконного оборота изъято более 80 единиц оружия, 20 тыс. боеприпасов, около 22 кг взрывчатых веществ», — отметил Кулишов. 

Ранее «Крыминформ» сообщало, что житель Украины пытался провезти винтовочные патроны в Крым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить