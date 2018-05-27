На российско-украинской границе за два года изъяли 20 тысяч боеприпасов

Российские пограничники за два последних года изъяли на границе с Украиной 20 тыс. боеприпасов и около 22 кг взрывчатых веществ. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель директора ФСБ России — глава погранслужбы генерал армии Владимир Кулишов.

Он отметил, что сохраняется угроза незаконного перемещения в России оружия и боеприпасов, которая связана со значительным количеством их незаконного обращения на Украине.

«За два последних года на российско-украинской границе из незаконного оборота изъято более 80 единиц оружия, 20 тыс. боеприпасов, около 22 кг взрывчатых веществ», — отметил Кулишов.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что житель Украины пытался провезти винтовочные патроны в Крым.