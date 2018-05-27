В Минводах двух пассажиров самолёта сняли с рейса перед вылетом в Москву
- РИА Новости
Отмечается, что в дежурную часть полиции в аэропорту поступила информация о том, что на борту рейса Минеральные Воды — Москва требуется помощь полицейских.
«Прибывшему наряду транспортной полиции командир воздушного судна сообщил, что двум пассажирам, которые по внешним признакам находятся в состоянии алкогольного опьянения, отказано в перелёте», — заявили в полиции.
Нарушители — 35-летние жители Ставропольского края и Башкирии — были доставлены в дежурную часть для дальнейшей проверки.
В отношении одного из пассажиров был составлен административный протокол, со вторым была проведена профилактическая беседа.
Ранее стало известно, что в петербургском аэропорту Пулково полицейские сняли с рейса дебошира.