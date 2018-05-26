Песков рассказал о работе с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в программе «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном на НТВ рассказал, что иногда ему бывает «физически тяжело» из-за плотного рабочего графика главы государства Владимира Путина.

«Никакой оскомины это не набивает, хотя иногда очень тяжело физически», — пояснил Песков, добавив, что это «уникальный опыт».

Он также сказал, что иногда просыпается в холодном поту после снов со «строгим» президентом.

«Он мне снится всегда, когда он очень строгий. Знаешь, это белая горячка: «Господи, я забыл что-то сделать». Из-за этого ты весь мокрый просыпаешься», — пояснил Песков.

Ранее Песков рассказал в программе «Международная пилорама», из-за чего ему было обидно.