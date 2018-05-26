Песков рассказал, из-за чего ему было обидно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном на НТВ рассказал, из-за чего ему было обидно.

Отвечая на вопрос телеведущего, не было ли ему обидно из-за слов российского лидера Владимира Путина о том, что его пресс-секретарь иногда «несёт пургу», Песков отметил, что в действительности его расстроил проигрыш сборной России по хоккею на чемпионате мира.

«Было обидно, когда наши ребята в хоккей проиграли», — пояснил он.

Кроме того, Песков добавил, что пресс-секретари никогда никого не обманывают.

«Пресс-секретари никогда никого не обманывали и не обманывают. Максимум, что могу делать, — это гнать ты сам знаешь что», — пошутил Песков.

При этом телеведущий подчеркнул, что слова президента России в адрес Пескова свидетельствуют о том, что он смотрит выступления своего пресс-секретаря.

«Согласитесь, что не так много людей могут похвастаться тем, что их смотрит президент. Это ли не наивысшая оценка?» — сказал он.

Ранее Путин рассказал в интервью NBC, что Песков иногда «несёт пургу».

В свою очередь, Песков, комментируя слова Путина, отметил, что в Кремле неоднократно говорили, что «президент очень требовательный человек».