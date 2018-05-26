Чемезов рассказал о работе над мотоциклом проекта «Кортеж»

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Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что мотоцикл проекта «Кортеж» может появиться не ранее 2019 года.
Чемезов рассказал о работе над мотоциклом проекта «Кортеж»
  • Сергей Чемезов
  • © Михаил Климентьев / РИА Новости

«Мы ещё не завершили все испытания, чтобы запустить в серию... Мы показали уже прототип, сейчас перед нами стоит задача создать действительно инновационный продукт в соответствии со всеми требованиями по безопасности», — приводит РИА Новости слова Чемезова.

17 мая Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о практически полной готовности мотоцикла проекта «Кортеж».

Ранее Путин поручил наладить массовое производство машин проекта «Кортеж».

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