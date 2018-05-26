СК предъявил обвинения главе МЧС по Кемеровской области
- Задержание начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова
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«В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 293 УК России («Халатность») и ч. 4 ст. 160 УК России («Растрата»). Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Мамонтова и Терентьева меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила она.
Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении руководителей ГУ МЧС по Кемеровской области.
Также 23 мая суд продлил арест экс-гендиректору ТЦ «Зимняя вишня».
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, при котором погибли 60 человек.