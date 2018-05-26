СК предъявил обвинения главе МЧС по Кемеровской области

Следственный комитет предъявил обвинения в халатности и растрате начальнику ГУ МЧС по Кемеровской области Александру Мамонтову, а также начальнику отдела надзора деятельности и профилактической работы Григорию Терентьеву, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 293 УК России («Халатность») и ч. 4 ст. 160 УК России («Растрата»). Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Мамонтова и Терентьева меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявила она.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении руководителей ГУ МЧС по Кемеровской области.

Также 23 мая суд продлил арест экс-гендиректору ТЦ «Зимняя вишня».

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, при котором погибли 60 человек.