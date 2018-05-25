Спасатели предупредили об ураганном ветре 26 мая в Челябинской области
Порывы северного ветра в отдельных районах будут достигать 22 м/с. Температура воздуха составит +9…+14 °С, на юге прогнозируется +18 °С.
Местных жителей призвали не выходить на улицу без необходимости. Как напомнили спасатели, во время ураганного ветра нежелательно прятаться на остановках общественного транспорта и у стен домов.
Ранее жителям региона посоветовали из-за непогоды ограничить походы на улицу и не оставлять детей без присмотра.
В апреле телеканал «360» сообщал, что с дорог Московской области вывезли более 450 упавших во время урагана деревьев.