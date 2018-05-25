В Перми проведут обследование дома, повреждённого взрывом газа
Кроме того, администрация Индустриального района окажет адресную помощь жителям пострадавшего подъезда и обеспечит их жильём.
В субботу, 26 мая, районная администрация проведёт собрание с жильцами. Позднее состоится ещё одно — с теми, кого временно разместили в санатории-профилактории «Гармония».
Также подготовлен график посещения квартир, чтобы жильцы могли забрать вещи и документы.
Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту травмирования людей при пожаре в доме в Перми.
В январе издание «ВашГород.ру» передавало, что при взрыве газа в доме в Новосибирской области погиб один человек.