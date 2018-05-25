В Перми проведут обследование дома, повреждённого взрывом газа

Комиссия по чрезвычайным ситуациям проведёт обследование дома, где взорвался газ, сообщает URA.RU. На эти цели из бюджета Перми выделят 700 тыс. рублей.

Кроме того, администрация Индустриального района окажет адресную помощь жителям пострадавшего подъезда и обеспечит их жильём.

В субботу, 26 мая, районная администрация проведёт собрание с жильцами. Позднее состоится ещё одно — с теми, кого временно разместили в санатории-профилактории «Гармония».

Также подготовлен график посещения квартир, чтобы жильцы могли забрать вещи и документы.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту травмирования людей при пожаре в доме в Перми.

В январе издание «ВашГород.ру» передавало, что при взрыве газа в доме в Новосибирской области погиб один человек.