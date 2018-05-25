В Перми проведут обследование дома, повреждённого взрывом газа

Короткая ссылка
Комиссия по чрезвычайным ситуациям проведёт обследование дома, где взорвался газ, сообщает URA.RU. На эти цели из бюджета Перми выделят 700 тыс. рублей.

Кроме того, администрация Индустриального района окажет адресную помощь жителям пострадавшего подъезда и обеспечит их жильём.

В субботу, 26 мая, районная администрация проведёт собрание с жильцами. Позднее состоится ещё одно — с теми, кого временно разместили в санатории-профилактории «Гармония».

Также подготовлен график посещения квартир, чтобы жильцы могли забрать вещи и документы.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту травмирования людей при пожаре в доме в Перми.

В январе издание «ВашГород.ру» передавало, что при взрыве газа в доме в Новосибирской области погиб один человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить