СК начал проверку по факту травмирования людей в результате пожара в доме в Перми

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Следователи начали доследственную проверку после травмирования жителей одного из домов в Перми в результате пожара. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю.

«23 мая 2018 года в вечернее время в Индустриальном районе города Перми во время тушения пожара из пятиэтажного многоквартирного дома было эвакуировано и доставлено в больницу четверо жителей дома с травмами различной степени тяжести. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте инцидента работают следователи и криминалисты.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате взрыва газа в жилом доме в Индустриальном районе Перми пострадали четыре человека, они госпитализированы.

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