СК начал проверку по факту травмирования людей в результате пожара в доме в Перми
«23 мая 2018 года в вечернее время в Индустриальном районе города Перми во время тушения пожара из пятиэтажного многоквартирного дома было эвакуировано и доставлено в больницу четверо жителей дома с травмами различной степени тяжести. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте инцидента работают следователи и криминалисты.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU сообщало, что в результате взрыва газа в жилом доме в Индустриальном районе Перми пострадали четыре человека, они госпитализированы.