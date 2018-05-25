Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Перми

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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Перми, сообщает URA.RU.

«Хозяин квартиры, где произошёл взрыв, находится в городской больнице №21, его состояние оценивается как средней степени тяжести», — заявили в пресс-службе краевого Минздрава.

Двое пострадавших направлены в медико-санитарную часть №9. Один из них получил отравление продуктами горения, его состояние удовлетворительное. У второго ушибленная рана, он на амбулаторном долечивании.

Всего от взрыва пострадали пять человек. Один из них отказался от услуг медиков, четверо были госпитализированы.

Ранее очевидец Варвара Машко в беседе с телеканалом «360» рассказала о взрыве газа в жилом доме в Перми.

Также сообщалось, что СК начал проверку по факту травмирования людей при пожаре в доме в Перми.

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