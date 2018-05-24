Симоньян о давлении Запада на RT: чем больше они с нами борются, тем лучше у нас получается

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о необходимости наращивать усилия, чтобы достучаться до западной аудитории, особенно в условиях давления Запада на российские СМИ.

«И в соцсетях этой правды нет. Мы прекрасно видели, что при малейшем шике конгресса, когда он вызывал на ковёр то Facebook, то Twitter, то Google, пытаясь расследовать, как мы — в данном случае RT — «вмешивались» якобы в американские выборы, они, даже ещё не успев испугаться, бегут отключать нас от рекламы, вводят ограничения по выдаче нас в поиске, чтобы мы по запросам уходили ниже, и изобретают всё новые способы борьбы с нами. Тоже никаких иллюзий. В этой ситуации мы должны только наращивать свои уже удавшиеся попытки достучаться до их аудитории, достучаться до населения мира. Мы должны становиться больше, сильнее, потому что вода камень точит. И пока история показывает, что, чем больше они с нами борются, тем лучше у нас получается», — сказала Симоньян на круглом столе, посвящённом информационному неравенству, который прошёл в рамках ПМЭФ-2018.

По её словам, анализ, который проводится западными же компаниями, показал, что в то время как на Западе «включили режим удушения» RT, аудитория канала «выросла на треть за этот год с небольшим».

Симоньян также отметила, что западные СМИ единодушны «в своих стереотипах, в своих штампах, в своих обвинениях и выводах» в отношении России и причиной тому не только невежество, но и русофобия.

«Среди руководителей огромного числа мейнстримовских медиа полно просто откровенных русофобов, и это тоже медицинский факт», — добавила Симоньян.

Ранее Симоньян в ходе сессии на ПМЭФ заявила, что информационное неравенство существовало всегда.