Симоньян рассказала об усилении борьбы с восстановлением информационного равенства в мире

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в ходе сессии «Информационное неравенство: как сбалансировать информационную картину мира» в рамках Петербургского международного экономического форума заявила, что информационное неравенство существовало всегда.

«Информационное неравенство существовало всегда. Это было большой проблемой. Мы все знаем, что перекос (фактически монополия) англосаксонских СМИ в мире много лет был константой. Это информационное неравенство начало выравниваться с появлением других медиа, таких как иранская замечательная компания Press TV, таких как китайская компания, которая раньше называлась ССTV, а теперь CGTN, таких как наши ресурсы RT, Sputnik и другие», — сказала Симоньян.

По её словам, как только «это неравенство перестало быть таким ярким и другие голоса заявили о себе громче, тут же правительства мировые, спецслужбы и некоторые большие частные медийные компании, которые, как мы знаем, на поверку оказались связаны с теми же правительствами и спецслужбами, стали с этим бороться. И по сей день они только усиливают борьбу с этим самым восстановлением информационного равенства».

«Мы знаем, что замечательную иранскую телекомпанию Press TV лишили лицензии на вещание в Великобритании давным-давно, годы назад... Нас в США уже заставили зарегистрироваться иноагентами, и каждый день мы читаем и видим всё новые и новые угрозы в наш адрес: от расследований британского медиарегулятора до запрета. Вот буквально сегодня МИА «Россия сегодня» запретили и заблокировали наши сайты на Украине», — заявила Симоньян.

Она подчеркнула, что всё это будет только крепчать и с этим необходимо бороться.