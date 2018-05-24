В Кургане закрыли ещё один ТЦ по требованию прокуратуры
Отмечается, что решение суда подлежит немедленному исполнению.
«Закрыть торговый центр собственники обязаны, как только судебные приставы им предъявят исполнительный лист. Это случится завтра или уже сегодня вечером», — уточнили в ведомстве.
Ранее стало известно, что Курганский городской суд удовлетворил исковое заявление прокурора о закрытии торгового центра «Детский мир».
Также RIA56 сообщало, что в Оренбургской области завершили проверки в ТЦ.