В Кургане закрыли ещё один ТЦ по требованию прокуратуры

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В Кургане из-за нарушений пожарной безопасности закрыли ещё один торговый центр, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Отмечается, что решение суда подлежит немедленному исполнению.

«Закрыть торговый центр собственники обязаны, как только судебные приставы им предъявят исполнительный лист. Это случится завтра или уже сегодня вечером», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Курганский городской суд удовлетворил исковое заявление прокурора о закрытии торгового центра «Детский мир».

Также RIA56 сообщало, что в Оренбургской области завершили проверки в ТЦ.

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