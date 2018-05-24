В Кургане закрыли ещё один ТЦ по требованию прокуратуры

В Кургане из-за нарушений пожарной безопасности закрыли ещё один торговый центр, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Отмечается, что решение суда подлежит немедленному исполнению.

«Закрыть торговый центр собственники обязаны, как только судебные приставы им предъявят исполнительный лист. Это случится завтра или уже сегодня вечером», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Курганский городской суд удовлетворил исковое заявление прокурора о закрытии торгового центра «Детский мир».

Также RIA56 сообщало, что в Оренбургской области завершили проверки в ТЦ.