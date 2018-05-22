В Кургане по решению суда приостановлена работа ещё одного ТЦ
Курганский городской суд удовлетворил исковое заявление прокурора о закрытии торгового центра «Детский мир», сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Из вердикта следует, что ООО «Детский мир» должно приостановить эксплуатацию нежилых помещений в ТЦ. Запрет действует до полного устранения нарушений требований пожарной безопасности.
Решение суда приведено к немедленному исполнению.
Ранее progorod43.ru сообщало, что ещё два ТЦ приостановили работу в Кирове из-за нарушений.
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