В Оренбургской области завершили проверки в ТЦ

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В Оренбургской области завершили проверки пожарной безопасности в торговых центрах, передаёт RIA56.

«Массовые внеплановые проверки крупных торговых объектов в Оренбургской области на предмет соблюдения противопожарных требований осуществляются с декабря 2017 года», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

До января 2018 года проверено 172 объекта торговли, в 139 из них найдены нарушения.

Далее работы продолжились. Проведены проверки 207 торгово-развлекательных центров и торговых объектов. По всем обнаруженным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования. По итогам проверок приостановили работу два предприятия в Оренбурге и одно в Орске.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Магадане закрыли ТЦ после проверки пожарной безопасности.

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