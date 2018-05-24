Госдума одобрила законопроект о продлении налоговых каникул для самозанятых

Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о продлении налоговых каникул для самозанятых граждан до 2020 года, сообщает Интерфакс.

Данный законопроект был внесён на рассмотрение нижней палаты парламента в начале апреля. Предлагаемыми поправками срок действия налоговых каникул, период которых был установлен на 2017—2018 годы, продлевается до конца 2019-го.

По истечении этого периода самозанятые должны определиться, прекратить ли им заниматься своей деятельностью, стать индивидуальным предпринимателем или уплачивать НДФЛ по ставке 13%.

Ранее Минфин предложил ввести налог на доход самозанятых граждан.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с НСН оценил предложение ввести налог для самозанятых.