В ПФР назвали возраст самых старых работающих пенсионеров
Самыми старыми работающими пенсионерами в России являются пять 100-летних граждан. Об этом RT сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Отмечается, что трое из них проживают в Москве, один — в Московской области, ещё один — в Краснодарском крае.
В фонде добавили, что за упомянутых россиян в ПФР поступают соответствующие страховые взносы.
Ранее RT сообщал, что самому старому пенсионеру России 128 лет.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен