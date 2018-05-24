В ПФР назвали возраст самых старых работающих пенсионеров

Самыми старыми работающими пенсионерами в России являются пять 100-летних граждан. Об этом RT сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Отмечается, что трое из них проживают в Москве, один — в Московской области, ещё один — в Краснодарском крае.

В фонде добавили, что за упомянутых россиян в ПФР поступают соответствующие страховые взносы.

Ранее RT сообщал, что самому старому пенсионеру России 128 лет.