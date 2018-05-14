Жириновский рассказал о размере своей пенсии

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о размере своей пенсии. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня 25 тысяч пенсия», — сказал политик на встрече в Госдуме с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.

Ранее «Газета.Ru» писала, что реальный размер пенсий в России в годовом выражении вырос на 2,2% в первом квартале 2018 года.

Также в ПФР рассказали об индексации социальных пенсий на 2,9% с 1 апреля.

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