Жириновский рассказал о размере своей пенсии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о размере своей пенсии. Об этом сообщает РИА Новости.
«У меня 25 тысяч пенсия», — сказал политик на встрече в Госдуме с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой.
Ранее «Газета.Ru» писала, что реальный размер пенсий в России в годовом выражении вырос на 2,2% в первом квартале 2018 года.
Также в ПФР рассказали об индексации социальных пенсий на 2,9% с 1 апреля.
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