В Коми возбудили уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в детсаду

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В Коми возбудили уголовное дело по факту вспышки кишечной инфекции в сыктывкарском детском саду №7, сообщает Пятый канал со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК России.

Дело заведено по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание людей».

В апреле в республиканскую больницу поступили семь детей, но через несколько дней их число возросло. В общей сложности пострадали 77 человек, в том числе 66 детей. Детсад закрыли на карантин. Затем специалисты выявили многочисленные нарушения санитарных норм и правил в пищеблоке.

По данным Роспотребнадзора, источником инфекции был сотрудник пищеблока — носитель сальмонеллы.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале проводят проверку из-за отравления воспитанников детсада.

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