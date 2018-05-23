В московских больницах в июне пройдут Дни открытых дверей

В московских больницах в июне будут проходить Дни открытых дверей, сообщает m24 со ссылкой на сайт мэра и правительства.

Посетители смогут задать врачам вопросы, пройти обследование и послушать лекции о здоровье. Например, в Московском научно-практическом центре медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины (филиал №10) расскажут о программах медицинского сопровождения юных спортсменов. В Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков запланирована лекция «Развитие взаимодействия», а в Московском городском научно-практическом центре борьбы с туберкулёзом (филиал по ЦАО и ЗАО) обсудят профилактику и методы раннего выявления туберкулёза у детей. Ранее НСН сообщала, что в Москве создали службу медицинского патронажа.