В московских больницах в июне пройдут Дни открытых дверей
Посетители смогут задать врачам вопросы, пройти обследование и послушать лекции о здоровье.
Например, в Московском научно-практическом центре медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины (филиал №10) расскажут о программах медицинского сопровождения юных спортсменов.
В Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков запланирована лекция «Развитие взаимодействия», а в Московском городском научно-практическом центре борьбы с туберкулёзом (филиал по ЦАО и ЗАО) обсудят профилактику и методы раннего выявления туберкулёза у детей.
Ранее НСН сообщала, что в Москве создали службу медицинского патронажа.