В России чиновникам предложили отказаться от отдыха в «санкционных» странах

Бизнес-сообщество предлагает чиновникам и парламентариям отказаться от отдыха в «санкционных» странах. Соответствующая инициатива, как сообщает РИА Новости, направлена на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

«Уже сегодня многие государственные служащие России планируют свой отдых, в том числе за рубежом. Необходимо незамедлительно рассмотреть предлагаемые поправки», — говорится в обращении предпринимателей.

Как отмечается, за нарушение этой нормы чиновник может быть уволен.

По мнению главы ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахмана Янсукова, чиновники должны быть образцом поведения для всех граждан.

«Именно поэтому недопустимо, когда отечественные чиновники проводят свой отпуск в странах, которые ввели в отношении России экономические, политические и «культурные» санкции», — сказал Янсуков.

Ранее в Россотрудничестве рассказали о проекте по возвращению студентов из «недружественных» стран.

Ведомство запустило проект «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!», согласно которому будут созданы условия для возвращения российских студентов из Великобритании и стран, «проявляющих недружественное отношение» к России.

Отмечается, что вернувшимся студентам обещают помочь продолжить обучение в МГИМО или трудоустроиться, например, на Дальнем Востоке.