В Россотрудничестве рассказали о проекте по возвращению студентов из «недружественных» стран

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Россотрудничество запустило проект «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!», согласно которому будут созданы условия для возвращения российских студентов из Великобритании и стран, «проявляющих недружественное отношение» к России.
В Россотрудничестве рассказали о проекте по возвращению студентов из «недружественных» стран
  • Reuters

Как пишет газета «Коммерсантъ», проект разработало Россотрудничество совместно с МГИМО.

Отмечается, что вернувшимся студентам обещают помочь продолжить обучение в МГИМО или трудоустроиться, например, на Дальнем Востоке. 

По словам декана факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардаряна, обучающиеся за рубежом в бакалавриате студенты получат возможность перевестись в университет, а планирующие поступать в магистратуру смогут подать документы по ускоренной процедуре.

Представитель Россотрудничества Ольга Евко заявила, что проект направлен на создание условий по возвращению в Россию студентов «прежде всего из Великобритании».

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